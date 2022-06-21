بعث اليوم الثلاثاء، الدولي الجزائري ولاعب الريان القطري ياسين براهيمي برسالة وداع لجمهور ناديه الريان القطري بعد ثلاث سنوات قضاها في صفوفه.

وكتب براهيمي المتوّج بلقب كأس العرب رفقة الجزائر، عبر صفحته الرسمية إنستغرام: "أحب أن أشكر الجميع على الثلاث سنوات الجميلة التي قضيتها معكم وخاصة دعمكم المتواصل لي طوال الفترة".

وأردف: "كانت أيام ولحظات جميلة عشتها معكم، مستحيل أنساها، أحب أن أشكر جميع اللاعبين وأشكر جميع العاملين والمدربين".

وختم: " شكر خاص لجميع الجماهير لمساندتهم لي من أول يوم لي في النادي، نادي الريان سيبقى في القلب وأتمنى لكم التوفيق والمزيد من الألقاب".

يشار إلى أن براهيمي صاحب 32 عاما، والذي يلعب في صفوف الريان منذ 2019 يتجه للانضمام إلى نادي الغرافة.