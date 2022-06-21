تسببت حوادث المرور المسجلة في الفترة ما بين 12 و18 جوان الجاري في هلاك 30 شخصا وإصابة أزيد من 1600 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية إن وحداتها أحصت خلال الفترة المذكورة "1317 حادث مرور أدى إلى وفاة 30 شخصا وجرح 1611 آخرين". وسجلت أثقل حصيلة بولاية عين تموشنت "بوفاة ثلاثة أشخاص بعين المكان وإصابة 61 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية، وذلك إثر وقوع 24 حادث مرور".

وعموما، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الأسبوع، بـ "31554 تدخلا"، عقب تلقيها لمكالمات استغاثة من طرف المواطنين شملت حوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وكذا إخماد الحرائق، إلى غير ذلك من المجالات.

وفيما يتعلق بإطفاء الحرائق، سمحت تدخلات وحدات الحماية المدنية، مثلما أوضح المصدر ذاته، بإخماد "4097 حريقا من شتى الأصناف سجلت أهمها بولاية الجزائر التي أحصت 143 حريقا".