كشف موقع "شنغن فيزا أنفو schengenvisainfo" المتخصص بأنه تم رفض طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لدخول فضاء الاتحاد الأوروبي، لنحو 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، في العام 2021.

وحسب "روسيا اليوم" التي نقلت عن "schengenvisainfo"، فقد رفضت السفارة الفرنسية والقنصليات وغيرها من خدمات معالجة التأشيرات في الجزائر 31955 طلب تأشيرة شنغن لفرنسا تم تقديمها في عام 2021، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي لطلبات تأشيرة شنغن التي رفضتها الدول الأوروبية للجزائريين.

في حين تقدم ما مجموعه 140212 جزائريا للحصول على تأشيرة شنغن العام الماضي، تلقى 83.941 منهم فقط إجابة إيجابية على طلباتهم، مما يعني أن طلبات 32% المتبقية قد رفضت، وفق الموقع.

وتظهر إحصائيات تأشيرة شنغن المنشورة حديثا أن غالبية قرارات التأشيرة المرفوضة صدرت عن السلطات الفرنسية في الجزائر، بينما كانت إسبانيا ثاني دولة شنغن التي لديها أكبر عدد من طلبات التأشيرة المرفوضة في الجزائر(4912). وعلى الرغم من ارتفاع عدد الطلبات المرفوضة، تظل فرنسا أيضا الدولة التي أصدرت معظم تأشيرات شنغن للجزائريين العام الماضي، بإجمالي 44032 طلبا، تليها إسبانيا: 34139 وإيطاليا: 2898 وسويسرا 641.

وأوضح الموقع إن السبب وراء العدد الكبير من طلبات تأشيرة شنغن التي رفضتها فرنسا للجزائريين هو قرار الحكومة الفرنسية بمنح تأشيرات أقل من ذي قبل. وأضاف "في سبتمبر 2021، قررت فرنسا منح تأشيرات أقل من ذي قبل للجزائريين، لأنها رفضت استعادة رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا بعد رفض منحهم حق اللجوء"، مشيرا إلى أن قلة عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الجزائر ضد فيروس كورونا ربما ساهم في ارتفاع عدد الطلبات المرفوضة أيضا.