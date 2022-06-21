تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الشلف من توقيف ثلاثة أشخاص بسبب تورطهم في التنقيب عن المعادن بطريقة غير شرعية وحيازة وعرض أجهزة حساسة للبيع، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الأمن الولائي.

وأوضح المكلف بالإعلام محافظ الشرطة شريف عنقود لوكالة الأنباء الجزائرية، إن فرقة البحث والتدخل بالشلف وفي إطار جهودها لمحاربة كل أنواع الجريمة عبر إقليم الاختصاص، أوقفت ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قضية التنقيب عن المعادن بطريقة غير قانونية وعرض أجهزة حساسة للبيع والاستغلال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتحدث إن حيثيات القضية تعود لرصد معطيات رقمية قام من خلالها شخص بعرض جهاز كاشف للمعادن للبيع على موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي، ليتم على الفور مباشرة تحريات تقنية حددت عبرها هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه وضبط بحوزته الجهاز الكاشف عن المعادن النفيسة (الذهب بالخصوص).

ومواصلة للتحقيق والتحريات حجزت ذات الفرقة منظار ليلي وبندقية صيد بدون رخصة، مع توقيف شخصين آخرين تبين أنهما كانا ينشطان مع المشتبه به في التنقيب عن المعادن دون الحصول على رخصة من طرف السلطات المؤهلة قانونيا.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية في حق الموقوفين في القضية قدموا أمام النيابة المختصة لدى الجهات القضائية ببلدية بوقادير.