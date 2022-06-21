كشف محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، محمد عزيز درواز، اليوم الثلاثاء، عن إفشال 18 ألف محاولة قرصنة خلال عملية البيع الالكتروني لتذاكر حفل الافتتاح المقرر هذا السبت بوهران.

وصرح هذا المسؤول للقناة الإذاعية الوطنية الثالثة: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ الألعاب التي يتم فيها بيع تذاكر حفل الافتتاح عبر الإنترنت. لقد عرفت العملية نجاحا كبيرا حيث بيعت أكثر من 20 ألف تذكرة في أقل من 24 ساعة".

ونوه محمد عزيز درواز في هذا الصدد بنجاح النظام الذي تم وضعه لتأمين المنصتين المخصصتين للعملية والذي سمح، كما قال، بإفشال ما لا يقل عن 18 ألف محاولة قرصنة، مشددا على الإقبال الكبير للمواطنين لحضور حفل الافتتاح وهو مؤشر أول على نجاح دورة وهران.

كما حيا ذات المسؤول دعم السلطات العمومية لتنظيم الحدث الرياضي، مؤكدا بأن الغلاف المالي الذي خصص لهذا الغرض بلغ إجمالا 13 مليار دج، بعد تسريح مبلغ إضافي في الآونة الأخيرة، فيما سخرت الدولة غلافا آخر بقيمة 2.7 مليار دج لضمان تغطية تلفزيونية بنوعية رفيعة.

وتابع الوزير الأسبق للشباب والرياضة بأن الألعاب المتوسطية تبدأ بالنسبة إليه اليوم باستقبال أولى الوفود الرياضية من بين 23 دولة وثلاث إمارات، حيث سيكون وفدا سلوفينيا ومقدونيا الشمالية أول من يدخل القرية المتوسطية.

واستغل درواز الفرصة للإعلان عن حضور شخصيات رياضية مهمة من مختلف الهيئات الرياضية الدولية لحفل الافتتاح، مبرزا أنه تم وضع بروتوكول صحي من قبل لجنة الصحة التابعة للجنة التنظيم في إطار مكافحة كوفيد-19.