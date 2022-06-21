أحصت خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية ڨالمة ، مساء اليوم الثلاثاء ، إتلاف مساحة لاتقل عن 30 هكتارا من القمح الصلب والقمح اللين والسلجم الزيتي والأعشاب الجافة ، في حرائق متفرقة ببلديات كل من حمام النبائل ، عين مخلوف وعين بن بيضاء.

وأوضح بيان المديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ، بأن الحصيلة الأولى سجلت في حريق بالمكان المسمى عين حجل من بلدية حمام النبائل . وتمثلت الحصيلة في إتلاف 04 هكتارات من القمح الصلب القائم ، و04 هكتارات من القمح اللين القائم ، فيما تمكنت مصالح الإطفاء المتمثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية ومصالح الغابات ومواطنين ، من إخماد الحريق وحماية مساحة تقدر بحوالي 25 هكتارا من المحصول الزراعي نفسه.

وفي حريق ثان شب بمشتة النحل من بلدية عين مخلوف ، سجلت مصالح الحماية المدنية تفحّم حوالي 10 هكتارات من القمح الصلب القائم و10 هكتارات من الأعشاب الجافة. وقد تمّ حماية مساحة تقدر بـ40 هكتار من الحبوب. ودامت مدة إخماد كل حريق ثلاث ساعات على ماذكرت مصادرنا.

وخلف ثالث هذه الحرائق ،الذي شب بطريق سيدي جميل من بلدية عين بن بيضاء ،خلف تفحّم هكتارين اثنين من القمح الصلب القائم وهكتارين آخرين من السلجم "الكولزا"، بال إضافة إلى احتراق كلي لسقف بيت بلاستيكي. ومكنتدخل مصالح الإطفاء من حماية مساحة شاسعة من الحبوب وحزم التبن وبساتين الزيتون وغابة مجاورة مثلما ذكرت خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية.