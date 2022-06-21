تمكنت قوات الشرطة بالمدية، بداية هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة اجرامية متكونة من 05 اشخاص اغلبهم مسبوقين قضائيا، ينشطون في إطار عصابات الاحياء.

وقائع القضية تعود بعد تلقي قاعة العمليات بأمن ولاية المدية لمكالمة هاتفية عبرالخط الاخضر 1548 من طرف المواطنين، مفادها وقوع شجار عنيف بأحد أحياء المدينة بين مجموعة من الشباب باستعمال اسلحة بيضاء محظورة، فورها تنقلت قوات الشرطة العاملة بالميدان الى عين المكان، اين قامت بتطويقه، و التدخل باحترافية، الذي مكن من توقيف المشتبه فيهم و

حجز اسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام و الأنواع.حيث أسفرت العملية على توقيف 05 اشخاص حاولوا خلق جو من انعدام الأمن و السكينة في الوسط الحضري، وحجز اسلحة بيضاء استعملها المشتبه فيهم، متمثلة في سيف من الحجم الكبير نوع ساموراي، سكاكين مختلفة الأحجام، صاعق كهربائي.

و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة اين صدر في حق 03 منهم امر ايداع الحبس المؤقت، فيما تم وضع شخصان 02 تحت الرقابة القضائية، عن قضية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء ادت الى أعمال ضرب و جرح أثناء الليل.