يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، شكيب رشيد قايد، يوم الأربعاء بزيارة عمل الى روما في اطار التحضير للقمة الثنائية الرابعة الجزائرية-الايطالية المزمع عقدها بالجزائر العاصمة يومي 18 و19 يوليو المقبل، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

و أضاف البيان أن قايد سيترأس مناصفة خلال هذه الزيارة مع نظيره الايطالي، ايطور فرانشيسكو سيكي لجنة المتابعة المكلفة بتنظيم هذه القمة فضلا عن منتدى الاعمال الذي سيجري على هامش القمة.

كما أشار المصدر ذاته، الى ان هذا الموعد الجديد يندرج في اطار مواصلة المساعي المبذولة "لتجسيد ارادة وقرارات السلطات العليا لكلا البلدين الملتزمون التزاما قويا بتعميق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي للرقي بها الى مستوى الطموح المشروع لكلا الجانبين".

و تابع ذات البيان ان الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية سيستعرض مع نظيره الايطالي، "مجموع مشاريع الاتفاقيات الثنائية التي سيتم توقيعها بمناسبة هذه القمة".

و اختتم المصدر في الاخير، ان قايد سيقوم من جانب اخر ب"دراسة مجموع العلاقات الثنائية الجزائرية-الايطالية وكذا المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيما الوضع السائد في كل من ليبيا ومالي والساحل واوكرانيا والصحراء الغربية".