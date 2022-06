Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a présidé, mardi, une réunion de coordination, par visioconférence, avec les walis, dans le cadre du suivi de la prise en charge des différents dossiers du secteur, notamment ceux liés au cadre de vie et aux préoccupations des citoyens, a indiqué un communiqué du ministère.

"Dans le cadre des préparatifs en cours des festivités de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, le ministre s'est enquis des dernières retouches relatives à la mise en œuvre des programmes locaux relatifs à l'évènement à travers 58 wilayas", précise le communiqué, ajoutant que "M. Beldjoud a mis en avant la nécessité de donner à ces festivités un caractère spécial en renforçant les activités destinées aux jeunes avec l'implication des différents acteurs de la société civile tout au long de l'année".

S'agissant du suivi de la saison estivale, le ministre s'est enquis de "l'exécution du plan de travail tracé au niveau local", soulignant "l'impératif de réunir toutes les conditions de bien-être et de sécurité en faveur des estivants".

La réunion, a également, porté sur la lutte contre les feux de forêts parallèlement aux canicules enregistrées, insistant sur "la mobilisation de tous les moyens matériels et humains tout en hissant le niveau de vigilance au plus haut niveau afin de guetter les comportement suspects susceptibles de provoquer ces feux outre l'implication du citoyen en tant qu'acteur axial dans les efforts de prévention adoptés par les autorités publiques".

Par ailleurs, l'accent a été mis sur le déroulement de la saison de récolte en rappelant "l'importance du suivi des différentes étapes en coordination avec les services concernés notamment en ce qui concerne les opérations de stockage".

"La réunion a permis d'évoquer les préparatifs en cours en prévision de la prochaine rentrée scolaire notamment la remise de nouvelles structures éducatives dans les délais fixés tout en assurant leur dotation par des cantines, le chauffage et le transport scolaire", conclut le communiqué.