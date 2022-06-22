أعلنت وكالة "الأناضول" أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى 920 قتيل ومئات الجرحى.

وكان نائب المتحدث باسم "طالبان" بلال كريمي، قد كشف في وقت سابق أن الزلزال أودى بحياة 300 شخص في حصيلة أولية قائلا: "ببالغ الحزن علمنا أن زلزالا قويا قد وقع الليلة الماضية في مناطق جيان، وناكا، وبرمال، وزيروك، وسبيرا في مقاطعتي خوست وباكتيكا، وحتى الآن ورد أن مئات المنازل دمرت ولسوء الحظ توفي أكثر من 300 شخص وجرح أكثر من 500". مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

ودعا المسؤول الأفغاني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني وتقديم العون للمنكوبين جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم.