أعلن متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى 300 قتيل ونحو 500 مصاب.

وقال نائب المتحدث باسم "طالبان" بلال كريمي، في بيان "ببالغ الحزن علمنا أن زلزالا قويا قد وقع الليلة الماضية في مناطق جيان، وناكا، وبرمال، وزيروك، وسبيرا في مقاطعتي خوست وباكتيكا، وحتى الآن ورد أن مئات المنازل دمرت ولسوء الحظ توفي أكثر من 300 شخص وجرح أكثر من 500". مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

ودعا المسؤول الأفغاني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني وتقديم العون للمنكوبين جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم. وقال، مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية". وأضاف أنه "تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست". ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.

وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر.