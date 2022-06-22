تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، دون مستوى 110 دولارات للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 ماي الماضي.

وجاء تراجع الأسعار في ظل تزايد المخاوف الاقتصادية حول الطلب على الخام، حيث تتزايد المخاوف بشأن احتمالية اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود بسبب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة.

وبحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.49 بالمائة إلى 104.6 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.05 بالمائة إلى 109.8 دولار للبرميل.