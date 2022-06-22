شهدت سماء الجزائر فجر اليوم الأربعاء تقاربا فلكيا استثنائيا ورائعا بين خمسة كواكب ساطعة والقمر.

وأفاد مركز البحث في علن الفلك والفيزياء الفلكية والجيو فيزياء في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، إن كواكب عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزجل وكذلك القمر شكلت خطا مرئيا بالكامل في نهاية الليل حيث كانت جميعها مرئية بالعين المجردة في الأفق الشرقي والجنوب الشرقي بداية من الساعة الرابعة صباحا وخمسا وأربعين دقيقة (04:45) حتى بزوغ النهار. كما جاء القمر في مرحلة التربيع الأخير بين كوكبي المريخ والمشتري.

وأضاف نفس المصدر بالقول ومن ناحية أخرى كان رصد كوكب عطارد صعبا نوعا ما لانخفاضه بالنسبة للأفق واختفى بسرعة في ضوء بزوع الفجر.

للتذكير فإن آخر مرة حدثت فيها هذه الظاهرة الفلكية ـ حسب ذات المصدرـ كانت في شهر ديسمبر 1997، كما ستشهد سماء الجزائر تقاربا فلكيا قادما ومماثلا في شهر نوفمبر 2124 أي بعد 102 عاما.