اعتبر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها محليا بانتخاب حكومته، ودوليا بانتهاء اتفاق جنيف يوم 21 جوان 2022.

وطالب باشاغا، في تسجيل فيديو نشرته إحدى الصفحات التابعة لحكومته في الساعة الأولى من فجر اليوم الأربعاء، كافة الجهات والسلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية، "بعدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية"، مضيفا أن كل من يخالف ذلك "يعد خارجا عن القانون والشرعية الدستورية والمشروعية القانونية".

وتابع أن حكومته التزمت "تحاشيا لأي مزايدات ودرء لأي اتهامات" وآثرت "الصبر والحكمة"، خاصة أن البعض قال إن الحكومة منتهية الولاية لديها شرعية غير وطنية متمثلة في الاعتراف الدولي، الذي اكتسبته من اتفاق جنيف، مضيفا أن هذا الاتفاق انتهى الثلاثاء 21 جوان وبذلك من المفترض أن المشروعية الدولية انتهت.

ووجه باشاغا حديثه للمجتمع الدولي، مؤكدا أن حكومته ستكون فاعلة وإيجابية وجادة في العمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كما طالب المجتمع الدولي بعدم التعامل مع "أي كيان خارج عن شرعية الدولة الليبية إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية".