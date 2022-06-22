توفي، مساء أمس، شاب في حادث عبور لقطار على مقربة من وادي منشة بتاسوست في بلدية الأمير عبد القادر، في ولاية جيجل.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، إن إسعافات وحدتها البحرية تدخلت مساء هذا الثلاثاء بخط السكة الحديدية بالقرب من وادي منشة بتاسوست في بلدية الأمير عبد القادر، من أجل حادث صدم قطار لنقل المسافرين يعمل على خط جيجل -قسنطينة لشاب، أرداه قتيلا في عين المكان.

وأضاف البيان إن الضحية شاب يبلغ من العمر 23 سنة، تعرض لإصابة قاتلة على مستوى الرأس، ينحدر من منطقة تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر، بحيث تم تحويل جثته إلى مستشفى الطاهير بعد إتمام إجراءات التحقيق.