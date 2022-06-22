توجهت اليوم الأربعاء، عبر القطار السريع " كوراديا" الدفعة الأولى من الوفد الجزائري للرياضيين المشاركين في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران والتي ستعطى إشارة انطلاقتها يوم السبت المقبل، فيما ستلتحق البعثات الأخرى على شكل دفعات.

وكان في توديع البعثة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رفقة أعضاء من الحكومة بمحطة القطار لمطار هواري بومدين .

يذكر أُن مأدبة عشاء أقيمت سهرة البارحة، على شرف البعثة الجزائرية تشجيعا للرياضيين حيث حضر كل من عبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة وعبد الرحمان حماد، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية إضافة إلى مصطفى حيداوي، رئيس المجلس الأعلى للشباب.