يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء إلى تركيا في زيارته الرسمية الأولى لهذا البلد بعد تسع سنوات من الخلافات بدأت مع الربيع العربي وفاقمها اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "باذن الله سنرى إلى أي مستوى يمكننا الارتقاء بالعلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية.

وكان الفصل الأول من المصالحة حصل في نهاية أفريل عندما زار أردوغان السعودية حيث بحث مع ولي العهد في سبل "تطوير" العلاقات بين البلدين.

وقبل ثلاثة أسابيع على ذلك، كان القضاء التركي قرر حفظ قضية اغتيال الصحافي المعارض جمال خاشقجي كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست الذي قتل في كتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول. وأحالت انقرة هذا الملف على السلطات السعودية ما فتح المجال أمام تقارب مع الرياض.