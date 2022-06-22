أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، اليوم الأربعاء، انهيار اقتصاد البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ويكريميسينغه، قوله إن "اقتصاد البلاد انهار ولم نعد قادرين حتى على دفع ثمن واردات البترول".

وكان حاكم المصرف المركزي في سريلانكا، ناندلال ويراسينغه، أعلن في 19 ماي الماضي، أنه "لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار".

ويعاني سكان سريلانكا، منذ أشهر، من شح في الطعام والأدوية والوقود والانقطاع الطويل في التيار الكهربائي وتضخم قياسي.