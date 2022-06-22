أكد مدير مؤسسة سيترام ترامواي وهران وعضو لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية مصطفى لحمر، اليوم الأربعاء، أن قطاع النقل بوهران سيكون جاهزا ومضبوطا على توقيت الحدث الرياضي الكبير الذي ستحتضنه الباهية.

وكشف مصطفى لحمر في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن جميع وسائل النقل وضعت تحت تصرف ضيوف مدينة وهران لنقلهم إلى الفضاءات المخصصة للمنافسات الرياضية وحتى لزيارة المعالم السياحية والأثرية لعاصمة الغرب الجزائري، مشيرا إلى أن كل حافلات النقل المخصصة للاعبين والمدربين ورجال الإعلام والحكام ستزين بألوان الألعاب المتوسطية وبملصقات ترويجية لهذا الحدث المتوسطي الهام.