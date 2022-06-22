توقع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيظ، أن تكون القمة العربية المقبلة بالجزائر ناجحة.

وكتب أبو الغيظ عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الأربعاء: أشكر الجزائر على الحفاوة الكبيرة وعلى الزيارة الناجحة. كل التوفيق والسداد للجزائر في استضافة قمة عربية ناجحة. نعمل سويا من أجل تحقيق هذا الهدف".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد صرح، أمس الثلاثاء، أن القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022، ستكون "قمة ناجحة"، مضيفا أن هناك توافق على غالبية القضايا المطروحة على الساحة العربية.

وأشار أبو الغيط عقب زيارته إلى المركز الدولي للمؤتمرات وفندق شيراتون، إلى أن هناك اجتماعات وزارية ولقاءات أخرى للتشاور حول مجمل الملفات التي ستطرح على القمة منها لقاء تشاوري قادم في بيروت يوم 2 جويلية.

أما عن لقائه مع الرئيس تبون، أوضح أبو الغيط أن اللقاء كان "لقاء ايجابيا للغاية وكان هناك حديث ثري جدا ونقاش مفيد للغاية".