نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 جوان 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، تسعة تجار مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. كما تمكنت ذات المصالح من إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تُقدر بـ 13 قنطارا و68 كيلوغراما من الكيف المعالج. كما تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 9 كيلوغرام من نفس المادة. و49831 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 83 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت. وضبطت ذات المصالح، 21 مركبة و104 مولدا كهربائيا و47 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن. وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 9 أشخاص وضبط 10 بنادق صيد و13000علبة سجائر و31 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بكل من ورڤلة والوادي وعين ڤزام وباتنة وخنشلة.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود. وتُقدر كمية المحجوزات، بـ 32740 لتر بكل من برج باجي مختار والوادي وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 48 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف 280 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.