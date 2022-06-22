صوت كنيست الكيان الصهيوني، اليوم الأربعاء، على حل نفسه في القراءة الأولى بأغلبية ساحقة (110 أصوات)، على أن تتم القراءات النهائية الأسبوع القادم.

ووافق أعضاء الكنيست في الواقع على 11 اقتراحا مختلفا، تسعة من المعارضة واثنان من قبل الائتلاف، تم طرحها معا في عملية برلمانية تعرف باسم "هتزمادا" (حرفيا "الملحق")، والتي تتضمن مقترحات قوانين مختلفة متشابهة جدا يمكن تعبئتها لبعضها البعض معا.

هذا وسيتم تحويل مشاريع القوانين الآن إلى لجنة الكنيست (البيت)، والتي ستقرر ما إذا كانت ستستمر في العملية في هذه اللجنة أو في اللجنة القانونية، وهذا ما يعد أمرا مهما، لأن لجنة الكنيست يرأسها عضو الكنيست الائتلافي نير أورباخ، بينما يرأس اللجنة القانونية عضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب العمل، إذ يمكن للجنة التي تتلقى القانون أن تتحكم في وتيرة إقراره، وفق "جيروزاليم بوست".

ويسعى الائتلاف الحكومي أن يتم التصويت بالقراءات النهائية الأسبوع القادم على مشروع القانون الذي تقدم به لحل الكنيست وذلك لقطع الطريق أمام رئبيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى تشكيل حكومة بديلة، بينما يفضل رئيس حزب "الليكود" (نتنياهو)، الدفع بالتصويت النهائي إلى نهاية الشهر الجاري حتى استنفاد الخيارات أمامه من أجل تشكيل حكومة يمين.