تتوقع وزارة التربية الوطنية استلام 413 مؤسسة تعليميةّ و1795 قسم توسعة، بالإضافة إلى 587 مطعم مدرسي و86 نصف داخلية، تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2022ـ2023.

وأفادت وزارة التربية الوطنية في بيان لها اليوم الأربعاء أن وزير القطاع، عبد الحكيم بلعابد، أكد خلال اجتماع مشترك مع وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، جمعهما بمديري التربية ومديري التجهيزات العمومية بالولايات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لتقييم نسبة التقدم في إنجاز الهياكل والمنشآت التربوية المتوقع استلامها مع الدخول المدرسي المقبل، أنه "يتوقع أن يستلم قطاع التربية 413 مؤسسة تعليمية منها 268 مدرسة ابتدائية و 85 متوسطة و 60 ثانوية وكذا 1795 قسم توسعة، بالإضافة إلى 587 مطعم مدرسي و 86 نصف داخلية".

وأشار الوزير إلى أن مصالح قطاعي التربية والسكن تعمل على "متابعة أشغال إنجاز هذه الهياكل وتسليمها في آجالها"، مشيرا إلى أنه تقرر بالمناسبة برمجة لقاء حضوري مع جميع مديري التربية ومديري الأشغال العمومية للولايات خلال النصف الاول من شهر يوليو المقبل لوضع "اللمسات الأخيرة والوقوف على كل التحضيرات الخاصة بذلك".

وأشاد بلعابد في ذات السياق بالجهود التي تبذلها وزارة السكن والعمران والمدينة لفائدة قطاع التربية بخصوص تجهيز وبناء المرافق التربوية، مبرزا أنها تهدف إلى "تخفيف الضغط الذي تشهده بعض مناطق الوطن، والتي تسجل أعدادا متنامية من السكان، وبالتالي من المتمدرسين".

وقد كان اللقاء فرصة تابع فيه الوزيران عرضا قدمه المدير العام للأشغال العمومية حول مجموع الإنجازات المبرمجة من الهياكل والمنشآت المدرسية مع تحديد نسبة تقدم الأشغال بها وتواريخ جاهزيتها للاستلام. كما تم الاستماع إلى تدخلات كل من مديري التربية ومديري التجهيزات العمومية لبعض الولايات لعرض وضعية ووتيرة إنجاز الهياكل التربوية المزمع استلامها تحسبا للدخول المدرسي، حيث تم إسداء "تعليمات صارمة لمتابعة نسب إنجاز هذه الهياكل وإنهاء الأشغال في كل المشاريع المسجلة في وقتها المحدد".