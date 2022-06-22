حازت رواية "الحب في زمن الأوغاد" للكاتب الجزائري أنور بن مالك، على الجائزة الكبرى بباريس وهي جائزة أدبية تمنح مكافأة لعمل خيالي باللغة الفرنسية، حسبما أفاد به ناشره بالجزائر.

و تتناول رواية "الحب في زمن الأوغاد" التي صدرت عن دار نشر القصبة، والتي تم عرضها بمناسبة صالون الجزائر الدولي للكتاب (24 مارس - 2 أفريل)، قصة حب في إحدى "الأماكن المعروفة باللاتسامح الديني و الحرب الدائمة و الطغيان الدموي"، حسب ناشر الرواية.

للتذكير أن أنور بن مالك الذي ألف زهاء ثلاثين عملا أدبيا، هو جامعي ومختص في الرياضيات، وقد أمضى أولى أعماله الشعرية في سنة 1984 تحت عنوان "مواكب الصبر النافذ"، وحاز على جائزة رشيد ميموني سنة 1999 عن روايته "العاشقان المنفصلان" التي ترجمت إلى عشر لغات قبل أن يتحصل على عديد الجوائز بفرنسا وبلجيكا عن عمله "ابن الشعب العتيق" في سنة 2000.

تجدر الإشارة إلى أن الجائزة الكبرى للخيال التي تنظمها منذ سنة 2017 مؤسسة الأدباء وهي مؤسسة خاصة تكافئ الأعمال الأدبية الخيالية (رواية، قصة، وأقصوصة) لكاتب فرنسي أو فرانكوفوني، وتمنح في شهر جوان من كل سنة.