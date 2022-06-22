يستهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 18 سنة مشواره في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمواجهة إسبانيا والمغرب يوم الـ 26 و28 جوان بملعب "سيڤ" بولاية معسكر فيما سيختتم برنامج مبارياته بلقاء أمام فرنسا على ملعب وهران في الـ 30 من جوان.

وقال كمال يخلف مساعد المدرب مراد سلاطني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري للعبة:" صحيح أننا أكملنا التشكيلة مؤخرًا فقط، وذلك بسبب اختبارات نهاية الموسم ولكني أعتقد أن لاعبينا جاهزون للمنافسة.

" وأردف:" لدينا العزم والرغبة في تحقيق نتائج إيجابية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الأولاد لديهم رغبة في تشريف الألوان الوطنية وسيكونون جاهزين لذلك". أما المحضر البدني للمنتخب فأوضح:" لقد وضعنا برنامجاً محدداً للسماح للاعبين بالظهور بشكل مميز هذه الألعاب، أنا مقتنع بأنهم يستطيعون الرد بشكل إيجابي تقنيًا وتكتيكيًا وبدنيًا"، مبديا تخوفه في الوقت ذاته من الإصابات خاصة وأن لوائح المنافسة تقتضي حضور 18 لاعبا وحارسين وهو عدد غير كاف بالنسبة له.

وفي الأخير، كشف مدرب الحراس رضا عاصمي أنه كان يتمنى تواجد أربعة حراس في المنتخب، لكن مع ذلك فلديه ثقة كبيرة في العناصر الموجودة حاليا وهو متأكد من أنهم سيخوضون بطولة في مستوى التطلعات.