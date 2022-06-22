وصل، أمسية اليوم، الوفد الرياضي الجزائري إلى وهران في إطار مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.

وكان في استقبال الرياضيين الجزائريين محافظ الألعاب، محمد عزيز درواز، والي ولاية، سعيد سعيود، عبد الرحمن حماد، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وعبد الحفيظ علّاهم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية.

وكان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، قد ودع الوفد، صبيحة اليوم، بمحطة القطار المتواجدة في مطار الجزائر الدولي، وحث على تشريف الوطن الذي لم يبخل عليهم بأي وسيلة في التحضير الجيد للموعد المتوسطي وأن يرفعوا راية الجزائر، خفاقة في علياء سماء وهران.

وقال أنه بعد 47 عام من تنظيم الألعاب المتوسطية في 1975، "نرجو من الله أن يعيد علينا الأفراح المجيدة التي شهدتها الجزائر أثناء إقامتها لهذه الدورة وأن تكونوا خير خلف لخير سلف والاقتداء بالأبطال السابقين، أمثال سليم ايلاس، عبد المؤمن يحياوي، حسيبة بولمرقة، نورالدين مرسلي وغيرهم و ترفعوا راية الجزائر خفاقة".