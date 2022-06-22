عاش أمس سكان منطقة بوغرضاين بقرية عين ميمون ببلدية طامزة غربي ولاية خنشلة أجواء رعب جراء اندلاع حريق غابي أتى على 10 هكتارات من المساحة الغابية بالمنطقة التي لا تزال أسباب اشتعالها مجهولة رغم قرار السلطات بمنع التجول بالغابات من الفاتح جوان الجاري إلى 31 أكتوبر القادم.

الحريق اندلع في حدود منتصف النهار جعل مصالح الغابات والحماية المدنية تجند الإمكانات البشرية ممثلة في أعوان الحماية المدنية والغابات ولآليات من شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف من الوحدة الرئيسية بخنشلة والثانوية بقايس والرتل المتحرك ، وتم السيطرة على الحريق الذي أتى على 10 هكتارات من المساحة الغابية .

ولم يتم حصر الأسباب التي كانت وراء اندلاع الحريق رغم قرار منع التجول في غابات الولاية إلا برخصة من الفاتح جوان الجاري إلى غاية 31 أكتوبر القادم.

وكانت هذه المنطقة العام الماضي وخلال شهري جويلية وأوت مسرحا لحرائق مهولة دامت أسبوعين وأتلفت الآلاف من الهكتارات ، ولم يتم آنذاك معرفة سبب تلك الحرائق التي قيدت ضد مجهول.