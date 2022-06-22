لا تزال قرارات إنهاء المهام بولاية خنشلة تتوالي تباعا من طرف وزارة الداخلية في انتظار قرارات وزارات أخرى بإنهاء مهام مديرين كانوا وراء تعطل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بالولاية.

فبعد إنهاء مهام والي الولاية ورئيس ديوانه، جاء قرار وزير الداخلية كمال بلجود بإنهاء مهام حاج فارسي الأمين العام للولاية الذي ثبت بعد تحقيقات الوزارة الوصية أنه كان وراء تعطل تنفيذ البرنامج الاستعجالي المخصص من قبل رئيس الجمهورية للولاية. وتقرر حسب بيان وزارة الداخلية تعيين الأمين العام لولاية سطيف ليكون خلفا للأمين العام المنهى مهامه، وينتظر خلال الأيام القليلة القادمة دخول بعض الوزارات على الخط بإنهاء مهام بعض المديرين الولائيين لبعض القطاعات التي لا تزال المشاريع المخصصة لها تعرف بطأ في التجسيد.

كما علمنا أن وزارة الداخلية ستعود في الأيام القليلة القادمة إلى رؤساء الدوائر والأمناء العامين لها قصد إنهاء مهامهم لأن بعضهم لم يولوا أهمية لتنفيذ البرنامج الرئاسي.