أعلن رجل الأعمال يسعد ربراب تخليه عن إدارة مجمع سيفيتال وخروجه إلى التقاعد.

وجاء في بيان لمجمع سيفيتال، على لسان يسعد ربراب: “قررت أن أترك جميع مهامي وصلاحياتي على رأس مجمع سيفيتال”.

وأضاف البيان: “سأتقاعد في 30 جوان وأسلم المشعل لإبني مليك ربراب الذي سيصبح الرئيس المدير العام للمجمع”. وكشف ربراب، أن إبنه مليك يحوز على شهادات عالية في الإدارة والمالية، وسبق له شغل مناصب عليا في سيفيتال. وأوضح أن عملية الانتقال هذه بدأت في نهاية عام 2020 واليوم شارفت على نهايتها.

كما أكد أن سيفيتال ستبقى مؤسسة مواطنة تشارك في تنمية البلاد، و أضاف أنها ستواصل الإستثمار لخلق فرص العمل وخلق الثروة والمساهمة في الصادرات خارج المحروقات.