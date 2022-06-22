خرج العشرات من مناصري اتحاد عنابة؛ عشية اليوم، في مسيرة جابت معظم شوارع وسط المدينة، انتهت بوقفة احتجاجية أمام مقر ديوان الوالي، للمطالبة باستقالة و تنحية رئيس الفريق عبد الباسط زعيم ، مع إخضاع فترة التسيير المالي للعهدة ، التي اشرف فيها على لرئاسة النادي للتدقيق في الحسابات من طرف الهيئات الرقابية المخول لها .

وحمل العشرات من المناصرين خلال المسيرة التي جابت معظم شوارع المدينة، لافتات تحمل شعارات تندد بالتسيير الكارثي لنادي عريق مثل اتحاد عنابة، المعروف بجمهوره الوفي لألوان الفريق، الذي أنجب خيرة اللاعبين شرفوا الألوان الوطنية.

وطالب ممثلو المناصرين، الذين تم استقبالهم من طرف رئيس ديوان الوالي، لانشغال الوالي بحضور فعاليات الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، بالتدخل الفوري للوالي، لوقف مهازل التسيير المالي و الأدبي و الأخلاقي للفريق من طرف الرئيس الحالي عبد الباسط زعيم، قبل فوات الأوان، لاسيما وأن تعنت رئيس النادي ورفضت الاستجابة لمطالب الجماهير بترك مكانه و التنمية من رئاسة النادي، قد تزيد من حجم الاحتجاجات و الفوضي في أوساط المناصرين، خاصة وأن مدينة عنابة مقابلة خلال الإشهار القادمة على احتضان فعاليات كأس افريقيا للمحليين سنة 2023، ما من شأنه إفساد العرس القاري و الإقليمي بسبب عدم التزام رئيس الفريق عبد الباسط زعيم الاستقالة.

وأضاف المحتجون، أن ممثل الوالي ، دون محضر ، تضمن أربع نقاط رئيسية، التزم بنقلها حرفيا إلى الوالي، منها فتح تحقيق من طرف الهيئات المخول لها قانونيا، في تسيير الحسابات المالية للنادي و الشركة، بالإضافة إلى مراجعة مالية و تدقيق في الحسابات التسيير المالية للعهدة الحالية الرئيس عبد الباسط زعيم و الرؤساء السابقين، بالإضافة إلى مطالب حل الجمعية العامة للنادي و فتح باب الانخراط لأعضاء جدد من الجيل الحالي، يضخون أفكار و دماء جديدة خدمة للنادي وليس لأغراض شخصية ضيقة، مع مطالبة الأنصار الوالي بمراسلة الجهات الوصية مركزيا، من رئيس الجمهورية و الوزير الأول وعلى لسان الأنصار المستعدين لفتح سجل توقيعات ترفق بالتقرير الإداري المرفوع إلى رئيس الجمهورية ، لتسهيل إجراءات منح التسيير لشركة وطنية محترمة، ترافق النادي ماديا و فكريا للخروج من مأزق التسيير الكارثي للمسؤولين الحاليين و المتعاقبين لشؤون النادي الذي لم يقو على مجابهة الكبار طيلة عقود من الزمن، بقي فيها الفريق يتخبط في جحيم السقوط و النتائج السلبية.