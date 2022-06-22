قام الأربعاء، المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بزيارة عمل إلى أمن ولاية مستغانم، وقف خلالها على سير وجاهزية المصالح العملياتية للشرطة بالولاية، بمناسبة انطلاق موسم الاصطياف الذي يتزامن واحتضان الجزائر لفعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.

وحسب بيان لذات المصالح فقد أشرف المسؤول، على لقاء توجيهي لفائدة أفراد الشرطة بمختلف الرتب التابعين لأمن ولاية مستغانم، أين حثهم على مضاعفة الجهود في الميدان، وتقديم خدمة ترقى لتطلعات المواطنين والوافدين من السياح على ولاية مستغانم، في جو من الأمن والطمأنينة.