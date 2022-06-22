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شركة تركية مهتمة بالاستثمار في الجزائر

أخبار الوطن
22 جوان 2022 ()
م.ب
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استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، الأربعاء 22 بمقر دائرته الوزارية، وفدًا من المجمع التركي "تاي"، بقيادة رئيسها التنفيذي، مسعود توبراك، المساهم الرئيسي وعضو مجلس إدارة الشركة الجزائرية التركية تيال.
وحسب بيان للوزارة فقد بحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم وفرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع والشركات التركية.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب مسعود توبراك عن الاهتمام الكبير لمجمع بالسوق الجزائري ورغبته في الاستثمار وتنويعه من خلال مشروع متكامل في مجالات الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية في الجزائر وكذلك استغلال اﻟﺴﻴﻟﻴﺴﻴوم المستخدم في تصنيع الخلايا الكهروضوئية.
وحسب نفس المصدر، فان هذه المنتجات تهدف إلى إرضاء السوق المحلي الوطني والتصدير.

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