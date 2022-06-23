تواصلت، الأربعاء بمقر ولاية الجزائر، فعاليات الدورة التكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية بولاية الجزائر، في مقياس الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام الذي قدمه مدير الميزانية، الحاسبة والممتلكات بولاية الجزائر.

وحسب بيان للولاية فقد ستفاد رؤساء بلديات ولاية الجزائر على مدار عدة أسابيع من تكوين في عدة مقاييس ضمن هذه البرنامج التكويني المسطر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الهادف إلى تكريس إستراتيجية شاملة للنهوض بالجماعات المحلية وتحسين الاداء لرؤساء المجالس الشعبية البلدية وذلك من خلال ترقية منظومة التكوين الخاصة، وهذا من حيث الجانب الإداري، التنظيمي والقانوني.