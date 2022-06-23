تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بغرب ووسط البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الجمعة، على ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الشلف، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، معسكر والبليدة.

وأضاف نفس المصدر إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذا التنبيه ستتراوح بين 15 و20 ملم محليا.