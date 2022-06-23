اعترف الموقوف محمد عزوز بن حليمة إنه بعد تعامله مع قياديي حركة "رشاد" الإرهابية والمتعاطفين معها، اكتشف إنه وقع في مصيدة "مشروع صهيوني مخزني لاستهداف الجزائر"، مؤكدا وجود ارتباطات خفية لهذه المنظمة بالشبكات الدولية للتزوير والجريمة المنظمة.

وفي الجزء الثاني من الاعترافات التي بثها التلفزيون الجزائري، سهرة الأربعاء، تحت عنوان "رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة"، قال الموقوف إنه بعد أن علم بأن السلطات الإسبانية ستقوم بترحيل الإرهابي محمد عبد الله، أدرك أن بقاءه في إسبانيا قد يؤدي به إلى نفس المصير، مما جعله يحتك مباشرة مع أعضاء ووسطاء المنظمة الإرهابية "رشاد".

وأوضح محمد بن حليمة أنه بعد تعامله مع العربي زيطوط وأمير بوخرص وآسيا كشود، بدأ يكتشف "نواياهم الحقيقية" وإنه وقع في مصيدة "مشروع صهيوني مخزني لاستهداف الجزائر"، تم استدراجه إليه بإحكام، ووصف هؤلاء الإرهابيين بـ"الخونة" لأنهم بالإضافة إلى "خيانتهم لوطنهم"، فإنهم "يتخلصون من أي شخص لا يسير وفق مخططاتهم ويعرف الكثير عن نشاطاتهم ويضحون به في سبيل مصالحهم الشخصية".

وسرد الموقوف، ما حدث له من "وشاية وتآمر" من طرف أمير بوخرص المدعو "أمير دي زاد" الذي وشى به لدى السلطات الفرنسية، حين انتقل إلى الأراضي الفرنسية في أوت 2021 وقام هناك بربط اتصال مع عبد الله دريسي وهو "الذراع الأيمن" للعربي زيطوط في فرنسا، والذي أكد له أنه يقوم رفقة آخرين، بجمع التبرعات من المساجد لإرسالها إلى أفغانستان، وكشف له أن هناك "أصحاب شركات يمولون نشاطات رشاد" الإرهابية.

وشرح بن حليمة كيف أودع بوخرص شكوى ضده لدى مصالح الأمن الفرنسية لإجباره على مغادرة الأراضي الفرنسية لأنه كان يرى فيه "تهديدا لمستقبله ومنافسا له".

وأثناء فرض الإقامة الجبرية عليه بفرنسا، بدأت تنكشف "اليد المخزنية" في المؤامرة، حيث قال أن المدعو وليد كبير الذي "يقطن بالمغرب وشارك في الحراك الشعبي بالجزائر وكانت له علاقات مع هشام عبود ومهدي غنيم"، حاول نقله إلى المغرب، كما حاولت آسيا كشود إقناعه بنفس الأمر.

وبهذا الصدد، اعترف أن زيطوط أخبره بأن أمير بوخرص "له علاقة مباشرة مع المخزن المغربي ويتلقى من السلطات المغربية أموالا طائلة".

وأشار إلى أنه قرر الهروب إلى إنجلترا بدل المغرب منتحلا شخصية يهودي، وذلك عن طريق المدعو رشيد حاج قوراري الذي "سهل عملية الهروب من خلال تزوير الوثائق الإدارية اللازمة للسفر"، مضيفا أن محاولة التهريب هذه تؤكد الارتباطات الخفية لمنظمة "رشاد" الإرهابية بشبكات التزوير والجريمة المنظمة ولجوئها إلى كل الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهدافها الدنيئة، في حين يبقى مصير الأفراد الذين تستغلهم "آخر اهتماماتها".

وأضاف أن محاولة مغادرته التراب الفرنسي باءت بالفشل، حيث تم ضبطه على مستوى مطار باريس، وترحيله إلى البرتغال بعد طلبه اللجوء، وهناك قرر الهروب من جديد إلى الأراضي البلجيكية أو الفرنسية برا، واستعان بإسماعيل زيطوط.

وأكد أنه خلال عملية الهروب هاته، تيقن من صفة "الخيانة" التي يتصف بها العربي زيطوط، على اعتبار أن هذا الأخير كان على اتصال به طيلة الطريق من البرتغال مرورا بالأراضي الإسبانية، حيث تفاجأ بتوقيفه من طرف مصالح الأمن الإسبانية على مستوى الطريق السريع، ما يدل على عملية وشاية.

ولفت إلى أن زيطوط حاول إخفاء خيانته من خلال محاولة إقناعه بأنه سيقوم بتوكيل محامين وبتجنيد منظمات غير حكومية لإخراجه من السجن، غير أنه في الحقيقة فعل كل شيء حتى يوقع به.

ونعت محمد بن حليمة العربي زيطوط بـ "الدجال" لأنه -مثلما قال- "مرتاح في إنجلترا ويستغل الآخرين لتنفيذ مخططاته"، وكشف أنه قبل محاولة التخلص منه، طلب منه شقيق هذا إسماعيل زيطوط، بث فيديوهات "تبرئ العربي زيطوط الذي تعرض لهجومات عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي"، وكان الهدف الأساسي من هذه الفيديوهات هو "الإقرار بأن كشفي عن مخططات العربي زيطوط ومنظمته لن يكون إلا بسبب تعرضي للتعنيف والإكراه" وهو الفيديو الذي قال إنه "أسعد" زيطوط كثيرا لأنه يريد استغلاله لتبرئة صورته بالكذب كما يفعل عادة.