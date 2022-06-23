أدانت الجزائر أمس الأربعاء بشدة الهجومات الإرهابية التي وقعت في مالي في ديالاساغو وفي منطقتين في دائرة بانكاس، والتي خلفت 132 قتيلا من المدنيين.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج " أن الجزائر تدين بشدة الهجومات الإرهابية التي وقعت في مالي في ديالاساغو وفي منطقتين أخريين في دائرة بانكاس، والتي خلفت مقتل 132 مدنيا."

وأضاف ذات المصدر إنه "في هذه الظروف الأليمة، تتقدم الجزائر بالتعازي الخالصة لأسر ضحايا هذه الأعمال الإجرامية وتؤكد لمالي دولة وشعبا تضامنه الأخوي في هذه المحنة الأليمة وأشار البيان إلى "إن هذه الهجومات الإرهابية ضد السكان العزل، تذكر مرة أخرى بضرورة استئصال هذه الآفة الغريبة على مجتمعاتنا وكذلك على قيم وإيمان شعب مالي الشقيق".

وتابع البيان إن الجزائر " تدعو إلى رد حازم من طرف الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي كافة "، مشددة على " ضرورة التجند الواسع بصفة مستعجلة من أجل القضاء على هذه الآفة التي ما فتئت تنتشر في قارتنا".

واختتم البيان " تؤكد الجزائر بهذا الخصوص على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بغية تعزيز قدرات الدولة المالية وسلطتها على كامل ترابها الوطني".