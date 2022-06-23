حسمت وزارة الدفاع التونسية، الجدل حول مشاركة القوات المسلحة التونسية مع الكيان الصهيوني في تمرين "الأسد الإفريقي" في المغرب.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، أنها "تحتضن مرحلة من التمرين العسكري 'الأسد الإفريقي 2022' لا تشارك فيها سوى قوات تونسية وأمريكية فقط".

وأوضحت الوزارة، أن "القوات المسلحة التونسية، وعلى غرار السنوات الماضية، تحتضن تنظيم التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي "الأسد الإفريقي 2022"في جزء منه خلال الفترة الممتدة بين الأول إلى 16 جويلية2022 بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا، وبمشاركة عناصر من القوات المسلحة التونسية ونظيرتها الأمريكية دون سواهما".

وأكدت الوزارة أن "الجانب الأمريكي ينظم مراحل أخرى من هذا التمرين بكل من المغرب والسنغال وغانا بمشاركة قوات عسكرية من دول مختلفة قوامها 7500 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل ورومانيا وفرنسا والبرتغال وغانا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وتونس بالإضافة إلى ملاحظين من عديد الدول".

وتعد مناورات "الأسد الإفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الإفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام تلك المناورات خلال شهر جوان الجاري بمشاركة 7 آلاف و500 جندي ويتم تنفيذ مراحلها في أربع دول إفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، وفقا لما ذكره موقع الجيش الأمريكي "نيفي ميل".