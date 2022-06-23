تراجعت أسعار النفط بنحو 1.5 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الخميس، مواصلة نزيف الخسائر، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون بتقييم لمخاطر الركود والطلب وسط ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.

وبحلول الساعة 06:09 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أوت المقبل بنسبة 1.19 بالمائة، لتبلغ 110.41 دولار للبرميل. كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر أوت المقبل بنحو 1.43 بالمائة مسجلًا 104.67 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على تراجع بنحو 3 بالمائة مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف ماي الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير المحللين في فوجيتومي سيكيوريتيز، كازوهيكو سايتو، قوله "ظلت أسواق النفط تحت الضغط، إذ كان المستثمرون قلقين من أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيعطل التعافي الاقتصادي ويضعف الطلب على الوقود".

وأضاف: "كانت صناديق الاحتياط الأمريكية والأوروبية تبيع مراكزها قبل نهاية الربع الثاني، وهو ما يؤدي أيضًا إلى تهدئة معنويات المستثمرين".