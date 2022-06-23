أعلن المركز الوطني للسينما والسمعي البصري عن برنامج لأكثر من 350 عرضا سينمائيا، يضم حوالي خمسين فيلما جزائريا، مقررا في سبع مدن بغرب البلاد، في إطار البرنامج الثقافي المرافق لألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران (25 جوان -6 جويلية)، حسبما علم لدى المركز.

وبالنسبة لمدينة وهران، يعتزم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري تقديم 105 عروض، من 23 جوان إلى 7 جويلية في قاعة السعادة، وفي متحف السينما وأيضا داخل قرية البحر الأبيض المتوسط في الهواء الطلق. كما تمت برمجة ما لا يقل عن 270 عرضا آخر في ست مدن مجاورة، وهي معسكر وسيدي بلعباس وتلمسان وعين تيموشنت وسعيدة، ومستغانم، بمعدل ثلاثة عروض يوميا لكل قاعة.

وسيتمكن هواة السينما من اكتشاف أو إعادة اكتشاف المنتجات الجزائرية الحديثة مثل "الحياة ما بعد" لأنيس جعاد، و "حكايات قريتي" لكريم طرايدية، و"نجمة الجزائر" لرشيد بن حاج، و"صوت الملائكة" لكمال العايش" و"أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين و"يما" لجميلة صحراوي و"هليوبوليس" لجعفر قاسم.

كما سيتم تقديم مجموعة مختارة من الإنتاجات القديمة التي تم ترميمها ورقمنتها للجمهور، بما في ذلك "تحيا يا ديدو" لمحمد زينات، و"عطلة المفتش الطاهر" لموسى حداد، و"معركة الجزائر" لجيلو بونتيكورفو، و "بدون جذور" للمين مرباح.