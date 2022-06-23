كشف اليوم الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي عن التصنيف الجديد للمنتخبات والخاص بشهر جوان.

واحتل المنتخب الجزائري المركز السابع إفريقيا، والرابع عربيا أما على المستوى العالمي فقد تقدم"الخضر" إلى المرتبة الحادية والأربعين، مقارنة بشهر ماي أين إكتفوا بالمركز الـ44.

وحقق أشبال بلماضي ثلاثة انتصارات هذا الشهر ضد كل من أوغندا (2-0)، تنزانيا (2-0) وإيران (2-1).

وبحسب المصدر ذاته فإن المنتخب السنغالي المتوّج بنهائيات أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون بقى في الصدارة متبوعا بالمغرب، تونس، نيجيريا، الكاميرون، مصر ثم الجزائر.

أما عربيا، فكانت المرتبة الأولى من نصيب أسود الأطلس متبوعين بنسور قرطاج يليهم منتخب الفراعنة في المركز الثالث.