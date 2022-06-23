توفي شخص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع في الساعات الأولى لهذا اليوم الخميس بالطريق الوطني رقم 89 في شطره الرابط بين بلديتي سيدي عامر بولاية المسيلة وعين أفقه في ولاية الجلفة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية المسيلة في بيان عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إن إسعافات وحدتها الثانوية لسيدي عامر ووحدة بوسعادة بمنطقة البراكة تدخلتا في حدود الساعة الواحدة وأربعين دقيقة (01:40) على مستوى الطريق الوطني رقم 89 بإقليم بلدية سيدي عامر لأجل حادث مرور مميت ناجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل على خط تلمسان ـ بسكرة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شخص واحد في عين المكان وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بوسعادة وعيادة سيدي عامر.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عامر تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب وقوع هذا الحادث المروري المروع.