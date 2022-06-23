اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الأمن الصهيوني.

وأوضحت وكالة "وفا" الفلسطينية إن اقتحام الأقصى جاء من ناحية باب المغاربة، وتقدم الاقتحام المتطرف يهودا غليك، الذي قدم شروحات توراتية للمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى.

وهاجم حاخام الصهاينة الأكبر، إسحاق يوسف، اليوم الأحد، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، واصفا إياه بـ "الأحمق".

ونقلت هيئة البث الصهيونية، صباح اليوم الخميس، عن الحاخام السفاردي الأكبر للكيانذ، إسحاق يوسف، أن عضو الكنيست، بن غفير "أهبل ويثير الفتن ويخالف أوامر كبار الحاخامات باقتحامه المسجد الأقصى".

وانتقد إسحاق يوسف اقتحامات عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، بشكل مستمر، بدعوى أن هذا الأمر يثير عاصفة هوجاء، قائلا: "يا له من تجديف على كل رجال الصهاينة الحقيقيين. فكر في الأمر أيها الأحمق".

وخلال السنوات الأخيرة، كثيرا ما أثار عضو الكنيست بن غفير جدلا واسعا بما في ذلك داخل الكيان، حيث اتهمه وزراء كبار في حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست مؤخرا بمحاولة إشعال الأوضاع في مدينة القدس.