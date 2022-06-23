يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، وفق ما كشف التلفزيون العمومي.

وأضاف ذات المصدر أن رئيس الجمهورية سيدشن خلال الزيارة عددا من المنشآت الرياضية ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بالولاية.

وكان في توديع الرئيس تبون بأرضية مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

وتتزامن هذه الزيارة مع استعداد مدينة الباهية لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط ابتداء من هذا السبت.