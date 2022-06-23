وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى مطار وهران الدولي أحمد بن بلة، في زيارة عمل وتفقد للولاية، وفق ما كشفت عنه رئاسة الجمهورية.

ورحبت أربع مقاتلات من سلاح الجو للجيش الوطني الشعبي برئيس الجمهورية أثناء وصوله إلى مطار وهران الدولي.

واستهل رئيس الجمهورية زيارته التفقدية للولاية بوضع حجر الأساس لإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة بدائرة بوتليليس.

كما سيشرف على تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" ببلدية السانية قبل أن يدشن فندق "أ زاد" بحي البركي بعاصمة الولاية.

ويتضمن برنامج هذه الزيارة أيضا تدشين المركب الأولمبي بلقايد ببلدية بئر الجير الذي يضم ملعبا لكرة القدم معشوشب طبيعيا ويتسع لـ 40 ألف متفرج ومركزا مائيا وقاعة متعددة الرياضات وهي المرافق التي ستحتضن أغلب منافسات الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022 التي ستنطلق السبت القادم.

وبالمنطقة نفسها، يشرف رئيس الجمهورية الذي يرافقه وفد وزاري هام، على تدشين القرية المتوسطية التي تتسع لأزيد من 4500 سرير وتتوفر على مرافق خدماتية وترفيهية متنوعة. كما سيشرف على تدشين مستشفى للحروق الكبرى يتسع لـ 120 سرير، محاذي للمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" بحي إيسطو.

وكان في توديع رئيس الجمهورية، صبيحة اليم، بأرضية مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

وتتزامن هذه الزيارة مع استعداد مدينة الباهية لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط ابتداء من هذا السبت.