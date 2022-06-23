دخل أمس الأربعاء المخطط الخاص بحركة المرور والنقل حيز الخدمة بوهران، حسبما أفاد به مدير النقل الطاهر حقاص.

وأبرز حقاص في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش استقبال الفوج الأول من الرياضيين الجزائريين المشاركين في الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمحطة السكة الحديدية بوهران أنه تم الشروع بدءا من اليوم في تجسيد مخطط النقل على مستوى مجمع وهران الكبير الذي يضم دوائر وهران وبئر الجير والسانية وذلك أيام قليلة على انطلاق الحدث المتوسطي.

وقد تم بالمناسبة استحداث خطوط سريعة تضاف للخطوط العادية مع تسخير أكثر من 20 حافلة لنقل المواطنين من المحطات البرية والحضرية والسكة الحديدية وغيرها نحو المرافق الرياضية التي ستحتضن المنافسات على غرار المركب الأولمبي ببلدة بلقايد (شرق وهران) وقصر الرياضات "حمو بوتليليس" بحي "المدينة الجديدة".

كما تم الاستعانة بـ 110 حافلة التابعة لمجمع النقل البري للمسافرين خصصها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لتدعيم النقل الحضري وشبه الحضري لولاية وهران خلال فترة الألعاب المتوسطية (25 جوان إلى 6 جويلية) لربط التجمعات والأقطاب السكنية الكبيرة على غرار القطب العمراني بوادي تليلات والقطب العمراني "أحمد زبانة" ببلدية مسرغين بخطوط سريعة نحو المركب الرياضي الأولمبي لبلقايد.

وأما مخطط حركة المرور على مستوى مجمع وهران الكبير فقد تم تحيينه ليتماشى مع المعطيات الجديدة والحدث الرياضي المتوسطي، حسب ذات المصدر الذي أعلن أنه سيتم لاحقا تدعيم مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية وهران بحافلات جديدة.