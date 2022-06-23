أعلن اليوم الخميس، نادي أولمبيك ليون الفرنسي عن توقيعه لعقد احترافي مع الجزائري يانيس لاغا إلى غاية الثلاثين من جوان من عام 2030.

وأشادت الصفحة الرسمية لفريق" لوال" على تويتر بإمكانيات صاحب الثامن عشر سنة الذي نجح بفضل إمكانياته من إثبات مكانته والالتحاق بالفريق الأول.

ولعب لاغا الذي مثل المنتخب الجزائري لأقل من 18 عاما، 23 مواجهة مع فريق أقل من 19 سنة لأولمبيك ليون وسجل 19 هدفا.

ويعد لاغا الذي انضم لأولمبيك ليون في 2016 ثاني لاعب يلتحق بالفريق الأول من جيل 2004 بعد محمد العروش.

يذكر أن مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة المشارك في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط أكد بأن لاغا لن يكون حاضرا مع المجموعة لانشغاله بتفاصيل عقده الجديد.