ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 541 مليونا و374 ألفا و191 إصابة.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و324 ألفا و101 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 86.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.3 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.8 مليون.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 669 ألفا و530 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و941 وفاة، حسب أحدث البيانات.