أصدر اليوم الخميس، نادي الريان القطري بيانا بخصوص مغادرة لاعبه الدولي الجزائري إلى صفوف الغرافة.

وجاء عبر الموقع الرسمي لفريق الريان: "جمهورنا العزيز.. للتوضيح بخصوص رحيل ياسين براهيمي، وما حدث مع اللاعب الذي كان أحد أولويات الإدارة خلال المرحلة الماضية، وهي تجديد التعاقد مع اللاعب الجزائري، وبالفعل حدث اتفاق بين إدارة نادي الريان واللاعب ياسين براهيمي على تجديد العقد بين الطرفين".

وأضاف: "عقب عودة اللاعب للدوحة مرة أخرى تفاجأ مسؤولي نادي الريان برغبة ياسين براهيمي بمغادرة النادي والتوقيع لنادي أخر، مع العلم بأنه لا توجد أية بوادر لعدم التجديد وهذا على عكس ما تم الاتفاق عليه سابقًا بين إدارة النادي واللاعب ياسين براهيمي".

وختم: "هذا وتتمنى إدارة نادي الريان كل التوفيق للاعب الجزائري ياسين براهيمي خلال المرحلة المقبلة، وتشكره على ما قدمه لنادي الريان خلال السنوات الثلاث الماضية".