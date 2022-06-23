خلف حادث مرور وقع صباح اليوم الخميس بمنطقة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو وفاة شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وحالات صدمة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إن عناصر وحدتها بذراع بن خدة تدخلوا صبيحة هذا الخميس في حدود الساعة الرابعة وخمسا وخمسين دقيقة (04:55) من أجل حادث مرور ناجم عن اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 12 عند مدخل بلدية ذراع بن خدة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح بين 16و 38 سنة منهم اثنان أعمارهما 29 و30 سنة أصيبا بصدمة، حيث تم اسعاهم ونقلهم إلى المؤسسة الصحية لذراع بن خدة.