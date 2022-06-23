أكد عضو لجنة تحضير الألعاب المتوسطية والمدير المركزي بوزارة السياحة رضوان بن عطا الله اليوم الخميس، أن قطاع السياحة حاضر بقوة في ولاية وهران من خلال حظيرة فندقية بين 3 نجوم و5 نجوم تتكون من 194 فندقا بطاقة استيعاب تبلغ 19ألف سرير.

وقال رضوان بن عطا الله في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، "إن ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 تعد فرصة لتسويق صورة الجزائر الحقيقية لذلك عمدت وزارة السياحة إلى إشراك كل ولايات الوطن الثماني والخمسين، بغرض التعريف بالتنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر وعلى جميع الأصعدة كالطبخ والطرز واللباس والغناء ...الخ".

أما بخصوص إبراز التنوع الثقافي الجزائري فسطرت الوزارة برنامجا ثريا في الفنادق والساحات العمومية موجهة لضيوف الجزائر وللعائلات الجزائرية، حيث سيقام معرض للصناعات التقليدية في القرية المتوسطية بمشاركة 50 حرفيا.

وللتعريف بكل مناطق الجزائر وبخصوصياتها -يضيف المتحدث- تم إعداد عشرة مسارات سياحية تعكس مختلف أنواع السياحة الثقافية والدينية والتاريخية والاجتماعية.

كما أشار عضو لجنة تحضير الألعاب المتوسطية والمدير المركزي بوزارة السياحة إلى تخصيص أكثر من 193 مرافقا سياحيا تم إخضاعهم من قبل إلى تكوين خاص لمرافقة السياح والرياضيين.